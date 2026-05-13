Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tiago Abravanel revela reação de Silvio Santos ao vê-lo na Globo: 'estavam me pagando bem'

Tiago explicou que sua entrada na Globo aconteceu após o sucesso que alcançou nos palcos interpretando Tim Maia em um musical

Estadão Conteúdo
fonte

Tiago Abravanel (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Tiago Abravanel relembrou um dos momentos mais marcantes de sua trajetória artística ao falar sobre a reação do avô, Silvio Santos, quando descobriu que o neto havia sido contratado pela TV Globo. Durante participação no Nepograma, apresentado por Luisa Perissé nesta terça-feira, 12, o ator revelou que a mudança de emissora causou repercussão nos bastidores, mas foi recebida com leveza dentro da família.

Segundo Tiago, o assunto chegou a gerar comentários dentro da própria Globo, principalmente pelo fato de ele carregar um dos sobrenomes mais conhecidos da televisão brasileira. Ainda assim, o artista contou que Silvio reagiu de maneira simples e bem-humorada à novidade.

"Em casa, meu avô perguntava apenas se estavam me pagando bem", contou o ator, aos risos.

Convite para novela surgiu após musical de Tim Maia

Durante a entrevista, Tiago explicou que sua entrada na Globo aconteceu após o sucesso que alcançou nos palcos interpretando Tim Maia em um musical.

O desempenho chamou a atenção da autora Gloria Perez, que o convidou para integrar o elenco da novela Salve Jorge.

"Foi por conta desse espetáculo que eu fiquei conhecido no ramo", relembrou.

Segundo o ator, a repercussão da contratação acabou sendo maior nos corredores da emissora do que dentro de casa.

"Foi mais difícil socialmente do que dentro da família. A Gloria me contou que virou uma polêmica na empresa. As pessoas perguntavam: 'Como vamos chamar o neto do dono do SBT pra cá?'", revelou.

Silvio Santos encarou mudança com naturalidade

Apesar da rivalidade histórica entre SBT e Globo, Tiago afirmou que Silvio Santos nunca transformou sua ida para a emissora concorrente em um problema familiar.

Ao contrário: o apresentador teria tratado tudo de forma descontraída, demonstrando preocupação apenas com o reconhecimento profissional do neto.

A postura surpreendeu o ator, principalmente porque, na época, muita gente acreditava que a mudança poderia causar desconforto nos bastidores da família Abravanel.

'Ele não tinha dimensão da própria fama'

Outro momento que chamou atenção na entrevista foi quando Tiago comentou sobre a percepção que Silvio Santos tinha da própria popularidade.

Segundo ele, o apresentador entendia sua importância na televisão, mas não conseguia mensurar o tamanho do fenômeno que representava nacionalmente, especialmente em uma época anterior às redes sociais.

"Ele tinha noção do tamanho dele, mas naquele tempo não existia internet para medir isso como existe hoje", refletiu.

Ida ao McDonalds terminou com escolta policial

Durante o bate-papo, Tiago também relembrou uma situação curiosa envolvendo o avô. Segundo ele, em certa ocasião, Silvio quis ir até uma unidade do McDonald's em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O passeio, porém, rapidamente saiu do controle após a formação de uma multidão de fãs no local. De acordo com o ator, a movimentação foi tão intensa que o apresentador precisou deixar o estabelecimento com escolta policial.

Carreira de Tiago ganhou força na Globo

Embora tenha estreado na dramaturgia do SBT em Amor & Revolução, foi na Globo que Tiago Abravanel consolidou sua trajetória artística nacionalmente.

Após Salve Jorge, ele participou de produções como Joia Rara, além de integrar atrações como Dança dos Famosos e Big Brother Brasil 22.

Mesmo com o sobrenome ligado diretamente ao SBT, Tiago afirmou que sempre buscou construir sua carreira de forma independente, algo que, ao que tudo indica, contou também com o apoio silencioso e bem-humorado de Silvio Santos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nepograma/Tiago Abravanel/entrevista
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMOR

Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

13.05.26 11h39

BDAY

Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

13.05.26 11h04

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

CONTEÚDO ADULTO

Andressa Urach se revolta após ex passar a produzir conteúdo adulto

Após o término do casamento, Flávio Giglioli teve o carro e o apartamento danificados por Andressa Urach

12.05.26 22h15

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

ABERTURA FIPA 2026

Orquestra Sustentável SESI realiza show gratuito com participações de Felipe e Manoel Cordeiro

A apresentação acontecerá no próximo dia 20 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

13.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda