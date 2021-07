Thyane Dantas sai em defesa de André Vitor

Thyane, esposa do cantor Wesley Safadão e amiga de André Vitor, também decidiu se pronunciar, sobre a repercurssão do vídeo divulgado pelo próprio marido, em que André aparece com um comportamento estranho com uma criança.

"Com tanta coisa que eu tô lendo, é impossível ficar calada. Esse absurdo, esse crime que estão cometendo contra o meu amigo, meu irmão, André Vitor, é inaceitável tudo isso", disse a modelo em seu perfil no instagram.

Para Thyane, as acusações contra André, refletem o ódio presente na internet. "É isso que a internet tem feito com muita gente, é uma corrente de ódio, de desamor, de apontamento, de julgamento. [...] Se questionem, parem de apontar tanto assim a vida dos outros", dasabafou ela.