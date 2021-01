Thiago Martins é apontado como um dos famosos do ‘BBB 21’ e post da atual intriga web

O nome do ator Thiago Martins é o sexto assunto mais comentado do Twitter na tarde desta terça-feira (19), depois que perfis de fofoca no Instagram apontaram o global como um dos confirmados no ‘Camarote’ do ‘BBB21’. Inclusive, há confirmação de que ele já estaria confinado em um hotel do Rio de Janeiro.

A publicação feita por Talita Nogueira, namorada de Thiago, só serviu para alimentar ainda mais as especulações dos internautas sobre a entrada dele no reality show.

Em um post feito em seus stories do Instagram, na manhã desta terça-feira, ela desejou “boa viagem” ao ator, com uma foto romântica em que tenta se pendurar no pescoço dele. A declaração de carinho foi repostada pelo artista, que comentou que o par ‘não leva jeito para fotos de casal’.

A fama do ator veio após participar da série "Cidade de Deus" e de dar vida ao personagem Sal em "Da Cor do Pecado", novela de 2004.

Thiago também participou de telenovelas de sucesso como "Belíssima" e "Avenida Brasil", e estará de volta à televisão na segunda parte de "Amor de Mãe" como Ryan, um dos filhos da protagonista Lurdes, vivida por Regina Casé.