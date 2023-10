Thiago Costa grava DVD misturando sertanejo, arrocha e melody em evento privado em Belém

O cantor e compositor Thiago Costa grava nesta quarta-feira, 25, seu DVD. O evento é fechado, para 150 pessoas convidadas e terá as participações do cantor Alanzinho e do DJ Tom máximo, da aparelhagem Carabao. O artista escolheu um show no final de tarde, em um novo espaço que abrirá em Belém, com novidades sonoras: misturar o sertanejo, com o arrocha, além do melody.

VEJA MAIS!

Thiago Costa está celebrando um novo ciclo, não só a junção do arrocha ao sertanejo que faz, como chama "Sertanejo do Norte", mas de realizar a primeira gravação após o seu acidente, comenta. Por isso, ele diz que o evento é privado e reunirá poucas pessoas. "É só para convidados, evento fechado, mais ou menos 150 convidados. Fizemos o convite para as pessoas especiais. Para pessoas que torcem pela minha carreira, nossos fãs clubes, vai ser um momento único, esperamos que a galera curta. E agora vamos poder gravar esse trabalho. Sertanejo e o arrocha do Thiago Costa", disse.

Sobre o repertório, o artista revela que é um DVD cheio de novidades, a começar pelas composições que são quase todas inéditas e as letras falam do que seu público gosta de ouvir, fala de amor. "Um repertório falando de amor, falando de relações, situações que acontecem entre casais", iniciou.

Thiago fala com empolgação sobre a realização do trabalho que é um marco na sua carreira, e também um sonho realizado. E dá detalhes da programação de gravação. "Esse DVD é mais um sonho na minha carreira. Após o acidente é o primeiro trabalho com essa intensidade. E realmente uma grande vitória, estamos há algum tempo escolhendo essas canções, compositores renomados que estão conosco", revelou.

"Uma coisa interessante que a gente está trazendo para este novo ciclo, estamos misturando o arrocha, um ritmo muito querido pelos paraense, o arrocha e o melody. Então, o arrocha se funde muito com o sertanejo. A gente colocou a sanfona no arrocha, colocamos a minha pegada de sertanejo como cantor. Fizemos essa mistura, justamente para fazermos o sertanejo do norte", concluiu.

Assim como a escolha de fazer um evento menor foi pensada para trazer a proximidade na hora do show, Thiago diz que escolheram um novo espaço em Belém, com ambiente arborizado e o final de tarde para gravar. A equipe que trabalha no DVD vem de Goiânia. "O DVD vai ser numa pegada sunset, uma gravação no final de tarde, 17h30 até umas 19h, é um local novo em belém, com visual novo, tem muita natureza, acho que a galera vai gostar bastante", refletiu.

O cantor celebrou a parceria com o cantor Alanzinho e Tom da aparelhagem carabao. Ambos têm músicas novas com o sertanejo. Thiago agradeceu o público e diz que não vê a hora de poder compartilhar com seus fãs." Estou muito feliz com esse projeto, será meu primeiro DVD após o acidente que aconteceu comigo. [Estou] grato a Deus por está vivendo esse momento e com muita fé e grandes expectativas, estamos preparando tudo com muito carinho e espero que o público goste do resultado. Eu vou contar várias histórias de amor, através das músicas, espero que vocês possam se apaixona por esse repertório assim como estou, logo logo a gente lança para vocês", finalizou.