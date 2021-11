Theatro da Paz é destacado como um dos melhores lugares do mundo para se visitar

O Theatro da Paz foi apontado como um dos melhores lugares para se visitar no mundo pelo Trip Savvy, premiado site de viagens, escrito por especialistas, guias de turismo e residentes de vários países. O Editor's Choice Award 2021 (prêmio de escolha do editor) selecionou 1 mil estabelecimentos, divididos em 18 categorias, entre mais de 60 mil sugestões espalhadas por todo o Globo. O Da Paz entrou na categoria “Best for culture vultures" (melhor para os amantes da cultura). A categoria trouxe somente outro estabelecimento brasileiro: a Pinacoteca de São Paulo.

Fundado em 15 de novembro de 1878, a sociedade belenense impulsionada pelo ciclo econômico da Borracha se espelhava na Europa para realizar investimentos maciços em cultura. O Theatro da Paz foi inspirado no Scala de Milão, da Itália, templo operístico mundial, e tornou-se uma das primeiras casas de concertos da Amazônia. Possui capacidade para 1.100 lugares, arquitetura neoclássica, acústica invejável e decoração enriquecida com revestimentos em ouro, lustres de cristal franceses, escadaria em mármore italiano, piso em mosaico de madeiras nobres, afrescos nos tetos, obras de arte e gradis de ferro. É reconhecido como um teatro monumento do Brasil.

Interior do Theatro da Paz (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

O ator Paulo Fonseca, o “Paulão”, que atuou no palco do Theatro da Paz muitas vezes, desde a época em que o maestro Waldemar Henrique ainda dirigia a casa de espetáculos, celebra o destaque alcançado pelo estabelecimento. Entre as muitas apresentações que fez no lugar, está “Ver de Ver-o-Peso”, peça que estreou há 39 anos e que volta a cartaz quase todos os anos. “É uma construção grandiosa, com acústica fantástica. Não precisa gritar, basta projetar a voz e todo mundo te ouve”.

A cantora lírica e popular Gigi Furtado, que participou de festivais de Ópera do Theatro da Paz, destaca que esses eventos são importantes para trazer artistas de renome nacional e internacional, promover o intercâmbio com os artistas locais e "revelar" talentos paraenses, como Attala Ayan, considerado um dos melhores tenores do mundo. "O Theatro da Paz contribui com a popularização do clássico", destaca.

“O Theatro da Paz tem uma magia impressionante. Já cantei muitas vezes naquele teatro", recorda as cantora Lucinnha Bastos. “É um teatro muito importante, um templo da cultura. Poder cantar ali é uma benção, pois tem uma acústica impressionante”, completa.

A secretária de Estado de Cultura, Úrsula Vidal, comemora que a escolha do Theatro da Paz como um dos melhores lugares para se visitar em Belém é um "presente para Belém", pois poderá atrair visitantes que poderão conhecer outros pontos turísticos da cidade.