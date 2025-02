VÍDEO: The Sims e The Sims 2 são relançados em celebração de 25 anos da franquia

Como parte da celebração de 25 anos sua icônica franquia de jogos de simulação, The Sims, a Electronic Arts anunciou, nesta sexta-feira (31), que os dois primeiros jogos da coleção, The Sims e The Sims 2, serão relançados em uma nova versão para PC.

Os dois jogos serão lançados tanto no pacote comemorativo The Sims Bundle de 25 Anos quanto separadamente como The Sims: Legacy Collection e The Sims 2: Legacy Collection. O relançamento foi anunciado por meio de um trailer publicado nos canais oficiais da franquia.

Confira o vídeo:

Até o momento, a EA Games não confirmou possíveis melhorias gráficas ou mudanças nas versões relançadas. Apesar disso, o relançamento marca um momento especial para os fãs, já que até então os dois primeiros jogos estavam inacessíveis de forma oficial no formato digital. Antes disso, apenas jogadores que possuíam os CDs ou DVDs originais conseguiam rodar os games.

Outra vantagem é que os dois jogos podem ser adquiridos completos, com todas as expansões e pacotes de itens inclusos, deixando a experiência ainda mais completa. As duas novas versões podem ser adquiridas para PC através das plataformas Steam, Epic Games Store e EA App.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)