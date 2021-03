Thaís acredita que pode ser indicada por Fiuk para o Paredão

A formação do próximo Paredão deu o que falar na festa do Big Brother Brasil. Affair de Fiuk no começo do programa, Thaís sente que pode ser indicada pelo agora líder. Em conversa com Juliette e Viih Tube, a cirurgiã-dentista falou sobre o assunto.

'Será que o ‘F’ me coloca no Paredão?'. A youtuber rebate: 'Claro que não'. A advogada paraibana faz coro e dispara: 'Sério mesmo? Você está perguntando? Pelo amor de Deus. Peraí, Thaís'.

Na sequência, Thaís usou o argumento de que Fiuk não a convidou para o VIP como sinal de que estaria ameaçada pelo brother.