Texturas da Amazônia: Andréa Noronha expõe 30 obras em Belém
Andréa Noronha reafirma sua identidade artística ao se afastar de fórmulas convencionais
A exposição "Texturas da Amazônia", da artista Andréa Noronha, será apresentada em Belém de 22 de abril a 29 de maio. A mostra, que reúne 30 obras, acontece na Galeria Edgar Contente, localizada no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), e explora a relação entre arte, natureza e experiência sensorial.
Com curadoria de Rabindranath Tagore, a exposição propõe ao público uma imersão nas paisagens e sensações da Amazônia por meio de uma linguagem abstrata e autoral. As obras traduzem texturas, cores e atmosferas que evocam memória, espiritualidade e conexão com o ambiente natural.
Imersão e Sensorialidade na Amazônia
Mais do que contemplar, o visitante é convidado a sentir. A produção de Andréa Noronha valoriza o tempo, o gesto e a experiência, criando um percurso que estimula desaceleração e reflexão.
A espiritualidade se manifesta de forma sutil, presente nos gestos, nas texturas e na energia que permeia cada trabalho.
Identidade Artística e Processo Criativo
Com esta mostra, Andréa Noronha reafirma sua identidade artística ao se afastar de fórmulas convencionais e construir uma linguagem própria, coerente e sensível.
"Texturas da Amazônia" se apresenta como um testemunho de um processo vivo, que convida à redescoberta da beleza e da capacidade de sentir no cotidiano.
Serviço
Confira os detalhes para visitar a exposição "Texturas da Amazônia":
- Exposição: Texturas da Amazônia
- Artista: Andréa Noronha
- Curadoria: Rabindranath Tagore
- Assessoria de imprensa e mídias sociais: Mayara Domont
- Vernissage: 22 de abril, às 19h
- Período: 22 de abril a 29 de maio
- Horário de Visitação: 14h às 18h
- Local: Galeria Edgar Contente – CCBEU
- Endereço: Travessa Padre Eutíquio, 1309 – Batista Campos, Belém
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