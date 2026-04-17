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Texturas da Amazônia: Andréa Noronha expõe 30 obras em Belém

Andréa Noronha reafirma sua identidade artística ao se afastar de fórmulas convencionais

O Liberal
fonte

A mostra, que reúne 30 obras, acontece na Galeria Edgar Contente, localizada no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) (Fabíola Tuma)

A exposição "Texturas da Amazônia", da artista Andréa Noronha, será apresentada em Belém de 22 de abril a 29 de maio. A mostra, que reúne 30 obras, acontece na Galeria Edgar Contente, localizada no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), e explora a relação entre arte, natureza e experiência sensorial.

image Obra de Andréa Noronha

Com curadoria de Rabindranath Tagore, a exposição propõe ao público uma imersão nas paisagens e sensações da Amazônia por meio de uma linguagem abstrata e autoral. As obras traduzem texturas, cores e atmosferas que evocam memória, espiritualidade e conexão com o ambiente natural.

Imersão e Sensorialidade na Amazônia

Mais do que contemplar, o visitante é convidado a sentir. A produção de Andréa Noronha valoriza o tempo, o gesto e a experiência, criando um percurso que estimula desaceleração e reflexão.

image Obra Andrea Noronha

A espiritualidade se manifesta de forma sutil, presente nos gestos, nas texturas e na energia que permeia cada trabalho.

Identidade Artística e Processo Criativo

Com esta mostra, Andréa Noronha reafirma sua identidade artística ao se afastar de fórmulas convencionais e construir uma linguagem própria, coerente e sensível.

"Texturas da Amazônia" se apresenta como um testemunho de um processo vivo, que convida à redescoberta da beleza e da capacidade de sentir no cotidiano.

Serviço

Confira os detalhes para visitar a exposição "Texturas da Amazônia":

  • Exposição: Texturas da Amazônia
  • Artista: Andréa Noronha
  • Curadoria: Rabindranath Tagore
  • Assessoria de imprensa e mídias sociais: Mayara Domont
  • Vernissage: 22 de abril, às 19h
  • Período: 22 de abril a 29 de maio
  • Horário de Visitação: 14h às 18h
  • Local: Galeria Edgar Contente – CCBEU
  • Endereço: Travessa Padre Eutíquio, 1309 – Batista Campos, Belém
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Cultura
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