Terceiro Cortejo Visagento percorre ruas do bairro do Guamá neste domingo

Um arrastão diferente, com estilo regional, levando pelas ruas da cidade a cultura das lendas e assombrações amazônicas. Esse é um resumo do que será a terceira edição do Cortejo Visagento, programada para este domingo (31). A data, conhecida por ser o Dia das Bruxas no contexto da cultura americana, será regionalizada e celebrará o Dia da Matinta, uma personagem que integra o folclore da região Norte.

Além do já conhecido cortejo com concentração no Cemitério Santa Izabel, passando pelas principais ruas do bairro do Guamá, como José Bonifácio, Pedreirinha, João de Deus e Avenida Bernardo Sayão, onde será encerrado, este ano, a programação terá oficinas de produção de adereços e fantasias, contações de histórias e apresentações.

O percurso não foi escolhido aleatoriamente, ele tem o objetivo de contemplar um pouco da história do bairro, um dos mais populosos de Belém. “Vamos sair do Santa Izabel e seguiremos pela Avenida José Bonifácio. Em seguida, vamos pegar a Passagem Pedreirinha seguindo o traçado da primeira rua do Guamá, que muitos ainda desconhecem. A Passagem Pedreirinha é hoje o lugar de maior concentração de expressões culturais do bairro. Já a rua João de Deus seria sua continuidade. Ambas foram usadas para dar sentido econômico para o território no início da história local”, destaca um dos idealizadores do projeto, Raimundo de Oliveira, reforçando que o Cortejo Visagento já começou com oficinas e uma publicação falando sobre o percurso, mas que isso será intensificado nesta edição.

Ao longo do trajeto, serão feitas paradas estratégicas para a contação de histórias e apresentações realizadas por convidados, parceiros e jovens e crianças participantes das atividades. “O Cortejo em si já é elemento da dinâmica. As fantasias, o horário e a mensagem introduzem uma dinâmica diferenciada ao evento, já que ele se realiza no ‘miolo’ do bairro. Para além disso, temos contação de histórias e da História, teatro de rua, poesia, entre outras coisas”, avalia.

A ideia com isso, segundo Raimundo, é lançar um outro olhar sobre o bairro. “Queremos mudar a perspectiva comum de que o Guamá é um lugar violento, para a de que é um lugar violentado. Queremos colocar, também, para os moradores uma nova perspectiva para o envolvimento na transformação da comunidade. Falar sobre esse lugar de resistência às imposições culturais que tentam marginalizar o nosso fazer. O principal objetivo do Cortejo Visagento é ser um ponto de encontro da positividade do bairro e de sua memória”, explica.

Ele ressalta ainda que o Cortejo faz parte de um projeto maior desenvolvido no bairro. “É o chamado Guamá Tricentenário, que tem como uma de suas metas a promoção da leitura para a construção do ler enquanto cultura popular e ressignificar o papel do livro na construção da comunidade que desejamos, mais feliz e próspera. Queremos fazer do Guamá um bairro de leitores”, resume.

Esse projeto foi criado pelo Espaço Cultural Nossa Biblioteca, com a colaboração de professores das escolas Barão de Igarapé-Miri e Frei Daniel, com o intuito de reforçar a leitura como instrumento para desenvolver o sentimento de pertencimento e orgulho da cultura paraense.

“Por isso, o Cortejo Visagento foi criado com intenção de promover a valorização do bairro, desenvolvimento do sentimento de pertencimento, visibilizar e valorizar a nossa produção cultural que é muita rica. Temos a Biblioteca Comunitária em funcionamento, uma das mais antigas do Brasil. O mais antigo Terreiro de Mina da cidade, carnaval, quadrilhas e pássaros juninas, bois, entre outras manifestações culturais”, cita.

A opção por fazer a concentração do cortejo no Cemitério Santa Izabel faz parte desse contexto. De acordo com o organizador, o objetivo é tirar a imagem sombria desse local e referenciá-lo como um espaço cultural, cenário de muitas lendas regionais. Por isso, o convite é para que, a exemplo das edições anteriores, as pessoas compareçam e usem criatividades nas caracterizações de personagens populares como Mulher do Táxi, a Cobra-grande, o Saci Pererê, o Curupira e muitos outros.

Agende-se:

3º Cortejo Visagento

Data: Dia 31, a partir das 19h, concentração no Cemitério Santa Izabel, bairro do Guamá

Informações: Facebook: Espaço Cultural Nossa Biblioteca; Instagram: @ecnossabiblioteca

Para ser um apoiador, basta entrar em contato pelo email: comunicacaoecnb@gmail.com, pelo telefone: (91) 3249-5270 ou fazer um depósito no Pix: ecnbiblioteca@gmail.com.