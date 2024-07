Terceira temporada de 'O Urso' chega ao streaming no Brasil; saiba onde assistir

A aguardada terceira temporada de "O Urso" finalmente chegou ao Brasil no catálogo do Disney+, um mês após sua estreia nos Estados Unidos. A série premiada, que conquistou o público e a crítica com seu humor ácido e retrato realista da cozinha profissional, retorna com 10 novos episódios cheios de adrenalina e reviravoltas.

A nova temporada conta com duração média de 35 minutos por episódio e acompanha Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Lionel Boyce) em sua jornada árdua para transformar o restaurante The Bear em um estabelecimento requintado e de alto nível. Enfrentando desafios e situações caóticas, a equipe precisa se superar para garantir a sobrevivência do negócio e, ao mesmo tempo, alcançar seus sonhos culinários.

Onde assistir The Bear?

Após a fusão dos streamings pertencentes à Disney, todas as temporadas de The Bear e o antigo catálogo do Star+ se encontram disponíveis no Disney+.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)