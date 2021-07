'What If...?', série de animação da Marvel Studios que reimagina MCU, ganha primeiro trailer

Nesta quinta-feira, 8, o Disney+ disponibilizou o novo trailer e poster de "What If...?" da Marvel Studios, apresentando a envolvente série que reimagina acontecimentos icônicos de filmes do MCU. Criando um multiverso de possibilidades infinitas, "What If...?" conta com os personagens favoritos dos fãs, incluindo Peggy Carter, T’Challa, Doutor Estranho, Killmonger, Thor e muito mais.

A nova série é dirigida por Bryan Andrews e tem com AC Bradley como roteirista principal. O resultado do trabalho da dupla é a ação do MCU com um toque curioso. A primeira série de animação da Marvel Studios será lançada no Disney+ na quarta-feira, 11 de agosto.