Warner Bros. se pronuncia sobre graves acusações de Ruby Rose na série 'Batwoman'

Após as denúncias da atriz Ruby Rose fazer na manhã desta quarta-feira (20), listando vários acidentes durante as gravações da série "Batwoman" e a falta de assistência da produtora CW, da Warner Bros. Television, um comunicado oficial foi divulgado.

Segundo Ruby Rose, os produtores, uma parte do elenco e a CW foram abusivos e não darem o apoio necessário para vários casos que ocorreram como acidentes com queimadura de terceiro grau, pessoas ficando paraplégicas, e mortes de dublês. Ela disse ainda que não se demitiu (como havia sido dito após sua saída), mas que sofreu graves ferimentos, e foi obrigada a voltar a trabalhar sem que estivesse totalmente curada. O colega de elenco Dougray Scott machucou uma dublê e era abusivo com as mulheres.

O portal Deadline, divulgou uma declaração da Warner Bros. Television que não toca em nenhum dos pontos levantados por Rose, nem mesmo sobre os graves acidentes mencionados. O comunicado diz que Rose foi demitida da série após várias reclamações sobre seu comportamento.

“Apesar do revisionismo histórico que Ruby Rose está compartilhando online para atingir os produtores, elenco, equipe, canal e o estúdio, a verdade é que a Warner Bros. Television decidiu não exercer sua opção de manter Ruby para a segunda temporada de Batwoman, [decisão] baseada em várias reclamações sobre seu comportamento no local de trabalho, as quais foram extensivamente avaliadas de forma privada em nome do respeito de todas as partes envolvidas.”

Após a saída de Ruby Rose, a atriz Wallis Day retornou como Kate Kane para encerrar o arco da personagem na segunda temporada. Atualmente, o papel da "Batwoman" é vivido por Javicia Leslie, que encarna a personagem inédita Ryan Wilder. A terceira temporada da série está sendo exibida nos Estados Unidos.