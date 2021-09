WandaVision é a primeira série da Marvel a receber prêmios Emmy

A série WandaVision ganhou o prêmio de melhor canção original por It Was Agatha All Along, melhor design de produção em uma série de meia-hora e melhor figurino em produção de fantasia. Essa foi a primeira vez que uma série da Marvel Studios ganhou uma estatueta do maior prêmio de televisão do mundo.

A premiação principal ocorrerá apenas no próximo domingo (19), mas a distribuição de prêmios das categorias técnicas, realities shows e os atores convidados começou. O maior vencedor até o momento é a série da Netflix "O Gambito da Rainha" com nove prêmios.

Em seguida está a série da Disney do Universo de Star Wars "The Mandalorian", que conquistou sete estatuetas. Os programas Saturday Night Live e RuPaul’s Drag Race seguem empatados em terceiro lugar, com cinco prêmios cada.