Videocassetadas voltam à tela da Globo neste domingo

Após a mudança do Domingão do Faustão para Super Dança dos Famosos, por conta do distrato de Fausto Silva com a emissora, o programa dominical agora comandado por Tiago Leifert volta a ter um de seus quadros clássicos em um novo formato: as Videocassetadas estarão no ar novamente neste domingo (27).

Em comunicado, a Globo indicou que agora os vídeos divertidos serão comentados por Dani Calabresa e Welder Rodrigues. Os comediantes integraram o elenco do Zorra e de outros humorísticos da casa.

No programa, Tiago Leifert vai comandar a disputa da repescagem entre Nelson Freitas, Rodrigo Simas, Robson Caetano e Mariana Santos. Os artistas e seus pares irão brigar por duas vagas na terceira fase da disputa.

No júri artístico, estão confirmados Rafa Kalimann, Caio Ribeiro e também Wesley Safadão - que terá uma apresentação musical sob comando de Tiago Leifert. Carlinhos de Jesus e Claudia Mota completam o quadro de jurados como técnicos.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, Fausto Silva vai receber uma rescisão avaliada em R$ 40 milhões da Rede Globo. Isso porque seu contrato iria até dezembro, mas a emissora optou pela antecipação da saída do apresentador.

O salário dele era estimado entre R$ 3,5 milhões e R$ 5 milhões, além de percentuais sobre ações de merchandising. Agora, ele retorna à Band e deve anunciar em breve o formato de sua nova atração.