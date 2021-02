VÍDEO: Repórter pergunta se apresentador já ‘exerceu papel de cidadão’ votando em Karol Conká

O trecho de um vídeo, em que aparece um repórter questionando o apresentar, ao vivo, se ele já teria ‘exercitado seu papel de cidadão’ votando em Karol Conká, participante do ‘BBB 21’, viralizou na manhã desta terça-feira (23).

"Melhor que isso, só a eliminação de Karol Conká no paredão mais tarde no Big Brother Brasil. Eu quero inclusive saber se você já exerceu o seu papel de cidadão votando nesse paredão", perguntou Isaac Macêdo ao Leal Mota Filho, apresentador da primeira edição do "CETV", filial da TV Globo no Ceará.

O BRASIL TÁ SEDENTO POR ESSE TOMBO! 🗣



No CETV, repórter e apresentador falam da OBRIGAÇÃO do cidadão em votar #ForaKarolConka no #BBB21. KKKKKK pic.twitter.com/fKqrROQTGU — Leonan (@CallMeLeonan) February 23, 2021

Leal ficou surpreso com a pergunta, mas acabou levando na brincadeira e afirmando que hoje será um dos paredões mais esperados de todas as edições do programa. “Ainda não, viu Isaac? Mas eu vou fazer, como eu acho, a grande maioria vai votar hoje, certamente. Vamos aguardar aí esse paredão, talvez o mais esperado de toda a história do BBB".

A curitibana foi emparedada ao lado de Gilberto e Arthur e quem sai hoje é o quarto eliminado da edição deste ano.