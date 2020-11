Veja como estão os gêmeos que viveram 'Bruninho' em Laços de Família

Quem acompanha a novela Laços de Família, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, sabe que Capitu (Giovanna Antonelli) teve um filho com Maurinho (Luiz Nicolau). Porém, como o namorado a abandonou no passado, a jovem precisou correr atrás do prejuízo para sustentar Bruninho, que foi interpretado pelos irmãos gêmeos Natã e Andrey Beltrão, precisando assim entrar para o mundo da prostituição.

Atualmente, os dois não seguem a carreira artística e se encontram fora da grande mídia. Na época, eles tinham apenas um ano de idade. Em entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, em novembro de 2000, o pai dos gêmeos revelou quanto os filhos ganhavam da TV Globo. “Cada um ganha R$ 600 mais benefícios [por mês]. Juntos, recebem mais do que eu”, disse o militar Sandro Beltrão.

Segundo informações, os bebês, em sua maioria das vezes, gravavam as cenas com a personagem de Giovanna Antonelli, que era a mãe de Bruninho, se revezavam e não davam sequer o mínimo de trabalho durante as filmagens. Hoje, aos 21 anos, ambos expõem nas redes sociais a paixão por carros.

Morando no Rio de Janeiro, Natã está trabalhando como reparador automotivo e Andrey se autointitula como sendo um “entusiasta de carros e motos" e publica várias fotos ao lado de veículos. Já Natã transformou o hobby em emprego e compartilha nas redes sociais fotos de seus trabalhos como mecânico.