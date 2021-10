Tadeu Schmidt pode assumir o lugar de Tiago Leifert também no The Voice Brasil

O jornalista Tadeu Schmidt parece contar com a confiança de Boninho na TV Globo. O apresentador do Fantástico, que foi confirmado como novo frontman do BBB, pode ser responsável também pelo The Voice Brasil em 2022. A discussão está aberta dentro da TV Globo, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7.

A Globo ainda não confirmou Tadeu a frente da atração, porque está focada no reality musical deste ano, que estreia no dia 26 deste mês, ainda com Tiago Leifert. Essa temporada do The Voice Brasil será a última com Leifert.

A última aparição de Tadeu Schmidt no Fantástico será no dia 14 de novembro. E no dia 21, o jornalista Alex Escobar assume ao lado de Poliana Abritta e Maju Coutinho.