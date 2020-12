Globo divulga programação de fim de ano, com reprise do 'Show da Virada' de 2019

Por causa da pandemia, o "Show da virada” da Globo será diferente este ano. Não haverá show presencial e na hora da virada, dia 31, a emissora optou pela exibição de grandes performances e melhores momentos do ‘Show da Virada’ do último ano.

A programação começa com o especial ‘Juntos A Magia Acontece’, que vai ao ar no dia 20, após o ‘Esporte Espetacular’. Na história, após a morte repentina de Neuza (Zezé Motta), não há clima para a ceia, nem dinheiro para troca de presentes, mas quem aponta o caminho de volta é Letícia (Gabriely Mota), de 9 anos.

Filha de Vera (Camila Pitanga) e de Jorge (Luciano Quirino), ela cria um plano mirabolante que fará do avô, Orlando (Milton Gonçalves), o Papai Noel de Madureira, bairro onde moram, e ajuda toda a família a se reerguer do luto pela partida da matriarca. Também no domingo, dia 20, vai ao ar a grande final do ‘Dança dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’.

Na mesma semana, no dia 22, será exibido 'Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém', um dos shows mais emblemáticos do cantor. Com apresentações do artista e imagens de sua peregrinação pelos lugares sagrados da Terra Santa, o especial é apresentado por Glória Maria e será exibido logo após ‘A Força do Querer’.

No mesmo dia, depois de “tantas emoções”, será a vez de dar risada com Paulo Gustavo no inédito '220 Volts Especial de Fim de Ano', em que o humorista interpreta seus queridos personagens em esquetes com a temática de fim de ano.

Com gravações realizadas nos Estúdios Globo, o episódio trará figuras como Maria Enfisema, Senhora dos Absurdos e Dona Hermínia, consagrados por Paulo Gustavo no Multishow ao longo de cinco temporadas do programa '220 Volts'. O especial também irá ao ar no Multishow, no dia 26 de dezembro.

A emissora também prepara uma edição do “The voice Brasil” para o Natal. No programa do dia 24, os técnicos farão duetos com cantores que já passaram pelo reality. No dia 25, irá ao ar o especial “Gilda, Lúcia e o bode”, com as mesmas personagens de “Amor e sorte”, interpretadas por Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

Já a “Retrospectiva” está marcada para 29 de dezembro, com Glória Maria e Sandra Annenberg. O programa ganha um formato exclusivo para o Globoplay com cinco episódios temáticos. O novo formato para a plataforma digital permite que o programa seja mais amplo, com conteúdo inédito, linguagem própria e diferente da TV aberta.

E ainda terá a participação dos repórteres especiais do Globo Repórter na condução de cada episódio - Edney Silvestre, Isabela Assumpção e Renato Machado, além da apresentação de Glória Maria e Sandra Annenberg. Todos os episódios estarão disponíveis no mesmo dia, 29: O Ano do Vírus, O Ano da Perplexidade, O Ano da Incerteza, O Ano do Fogo e O Ano da Diversidade.