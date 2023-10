Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (21/10)

A TV Globo vai exibir na "Sessão de Sábado" de hoje (21/10), às 14h10, o filme de comédia "O Máskara", logo após o Jornal Hoje. Dirigido por Chuck Russell, o longa é estrelado por Jim arrey, Amy Yasbeck, Cameron Diaz, Peter Greene, Peter Riegert e Richard Jeni.

VEJA MAIS

Qual a sinopse do filme "O Máskara"?

O desajeitado Stanley Ipkiss tem a vida transformada de uma hora para a outra quando encontra uma máscara com o espírito do deus Loki. Normalmente tímido, ao usar a máscara o rapaz ganha superpoderes e um outro lado surge: um rapaz confiante e cheio de charme. O jeito sedutor de Ipkiss com a máscara chama a atenção da cantora Tina, mas, com ela, também atrai o perigoso Dorian, que tentará roubar o objeto para o mal.

Confira o trailer de "O Máskara"

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)