Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (14/10)

A TV Globo vai exibir na "Sessão de Sábado" de hoje (14/10), às 14h10, o filme de aventura "A Múmia", logo após o Jornal Hoje. Dirigido por Stephen Sommers, o longa é estrelado por Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, John Hannah e Oded Fehr.

Qual a sinopse do filme "A Múmia"?

A arqueóloga Evelyn, seu irmão e um amigo partem em uma aventura para encontrar o tesouro desaparecido do faraó Imhotep. Durante a jornada, o trio acaba ressuscitando o vingativo faraó e, com ele, as dez pragas do Egito.

Confira o trailer de "A Múmia"

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)