Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/05), às 15h40, o filme "Vestida Para Casar", dirigido por Hany Abu-Assad e interpretado por Beau Bridges, Dermot Mulroney, Idris Elba, Kate Winslet, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Depois Daquela Montanha", no aeroporto, uma jornalista que vai se casar no outro dia e um cirurgião com uma emergência média precisam viajar urgentemente, mas acabam tendo problemas no embarque. Ela, então, dá a ideia de fretarem um avião para chegarem aos destinos, que não é alcançado pois a aeronave cai em uma montanha de neve.. Sem sinal no telefone, eles se veem tendo que confiar um outro - apesar de não se conhecerem - para sobreviverem e buscarem resgate

Veja o trailer de “Vestida Para Casar”

Título original: The Mountain Between Us

Classificação: 10 anos

Duração: 1h52min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama

Lançamento: 9 de setembro de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)