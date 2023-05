Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (08/05), às 15h40, o filme "O Círculo", dirigido por James Ponsoldt e interpretado por Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "O Círculo", Mae Holland (Emma Watson) é contratada para trabalhar na "The Circle", uma das empresas mais poderosas do mercado. Atuando no seu trabalho dos sonhos, ela é encarregada por conectar os e-mails dos usuários com suas compras, atividades diárias e outros detalhes de suas vidas privadas. Ela se empolga com a chance de estar perto das pessoas mais poderosas do planeta, mas não demora muito para perceber que seu papel lá dentro é muito diferente do que ela pensava..

Veja o trailer de “O Círculo”

Título original: The Circle

Classificação: 12 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Ficção Científica, Suspense

Lançamento: 26 de abril de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)