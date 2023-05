Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (25/05), às 15h35, o filme "O Diabo Veste Prada", dirigido por

David Frankel e interpretado por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "O Diabo Veste Prada", com um emprego novo na Runaway Magazine, a mais importante revista de moda de Nova York, a jovem Andrea Sachs (Anne Hathaway) passa a trabalhar como assistente para a temida e respeitada Miranda Priestly (Meryl Streep), principal executiva da revista. Apesar de ter conseguido o tão sonhado trabalho que muitos gostariam de ter, logo Andrea percebe que não é tão simples trabalhar com Miranda.

Veja o trailer de “O Diabo Veste Prada”

Título original: The Devil Wears Prada

Classificação: Livre

Duração: 1h50min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 30 de junho de 2006

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)