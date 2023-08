Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (16/08), às 15h20, o filme "Jornada da Vida", dirigido por Philippe Godeau e interpretado por Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Jornada da Vida"?

No filme “Jornada da Vida", um ator francês, que possui descendência senegalesa, viaja para a África para promover o seu livro. Lá, ele descobre que um de seus maiores fãs, um garotinho chamado Yao, fez uma longa viagem para vê-lo. Comovido com a história da criança, o escritor decide acompanh-alo de volta para sua casa e, durante o percurso, confronta-se com as suas prórias raízes.

Veja o trailer de "Jornada da Vida"

Informações do filme

Título original: Yao

Duração: 1h44min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Drama, Comédia

Lançamento: 18 de julho de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)