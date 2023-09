Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (12)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (12/09), às 15h25, o filme "Um Casal Inseparável", dirigido por Sergio Goldenberg e interpretado por Marcos Vera, Nathalia Dill, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Um Casal Inseparável"?

No filme “Um Casal Inseparável", Manuela, uma professora de volêi de praia e que está sempre disposta a tudo, nunca depositou esperanças de felicidade em um relaçao amorosa e nunca planejou se casar. Isso começa a mudar quando ela conhece Leo, um pediatra bem-sucedido e romântico. Os dois se apaixonam e passam a dividir uma vida juntos, mas eles se separam devido a um desentendimento. Durante as brigas e momentos de nostalgia, e com a ajuda da manipuladora Esther, mãe de Manuela, eles vão entender o por que são inseparáveis.

Veja o trailer de "Um Casal Inseparável"

Informações do filme

Título original: Um Casal Inseparável

Duração: 1h30min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 9 de setembro de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)