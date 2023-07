Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (04/07), às 15h25, o filme "A Odisseia Dos Tontos", dirigido por Sebastián Borensztein e interpretado por Ricardo Darín, Luis Brandoni, Verónica Llinás, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "A Odisseia Dos Tontos", durante uma crise econômica que assola uma cidade distante da provínicia de Buenos Aires, um grupo de moradores dedice guardarem dinheiro suficiente para comprar alguns silos abandonados em uma propriedade agroindustrial. No entanto, mesmo antes de colocarem o projeto em prática, um golpe faz com que eles atinjam o fundo do poço e reajam diante de tamanha injustiça.

Veja o trailer de “A Odisseia Dos Tontos”

Título original: La Odisea De Los Giles

Classificação: 12 anos

Duração: 1h55min

Nacionalidade: Argentina

Gênero: Aventura, Comédia, Drama

Lançamento: 15 de agosto de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Felllip, editor executivo de OLiberal.com)