Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (03/02)?

O filme “A Vida É Agora" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo.

Gabrielle Borges
fonte

"A Vida É Agora" é o filme de hoje da sessão da tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (03/02), às 15h25, o filme "A Vida É Agora", dirigido por Billy Cristal e estrelado por Penn Baggley, Billy Cristal, Tiffany Haddish, e Alex Brightman. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do  filme "A Vida É Agora"?

Quando o veterano escritor de comédia Charlie Burnz (Billy Cristal) conhece a cantora de rua nova-iorquina Emma Payge (Tiffany Haddish) , uma improvável ganhadora de um prêmio para almoçar com a lenda da comédia, apesar de não saber quem ele é, eles formam uma amizade inesperada, mas engraçada. Emma teve um começo difícil com Charlie, porém, em pouco tempo, cada um encontra no outro uma espécie de alma gêmea, forjando um vínculo profundo que afasta a lacuna da geração e redefine o significado de amor e confiança.

Veja o trailer do filme "A Vida É Agora":

Informações do filme  "A Vida É Agora"

Título original: Here Today
Classificação: 12 anos
Duração: 1h57min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Drama
Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.)

TV Globo

Sessão da Tarde

sessão da tarde hoje
Televisão
