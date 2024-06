Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (28/06), às 15h25, o filme "Vai Que Cola - O Filme", dirigido por César Rodrigues e interpretado por Catarina Abdalla, Paulo Gustavo, Marcus Majella, Emiliano D'ávila, Cacau Protásio, Fernando Caruso, Fiorella Mattheis e Samantha Schmütz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Valdomiro (Paulo Gustavo) é vítima de um golpe e perde todo o seu dinheiro. Para escapar, ele se muda para a pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) no Méier, bairro no subúrbio do Rio de Janeiro. Como forma de ganhar dinheiro, Valdomiro passa a vender quentinhas, mas tudo muda quando Andrade (Márcio Kieling), seu ex-sócio, consegue ajudá-lo a recuperar a cobertura no Leblon. Entretanto, nem tudo são flores: a pensão foi interditada pela Defesa Civil, levando Dona Jô e os demais moradores a se mudarem para a casa de Valdomiro.

Informações do filme

Título original: Vai Que Cola - O Filme

Classificação: 12 anos

Duração: 1h45min

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: Comédia

Lançamento: 2015