Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/04), às 15h40, o filme "A Sogra”, dirigido por Robert Luketic e interpretado por Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wanda Sykes, Monet Mazur, Elaine Stritch, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "A Sogra", após procurar pelo príncipe encantado, Charlotte Cantilini se apaixona por Kevin Fields. O que dificulta é a mãe dele, Viola, que recentemente foi demitida do cargo de âncora de um jornal do país. Após perder o trabalho, Viola fica com receio de perder também o filho para Charlotte e, para evitar isto, fará de tudo para atrapalhar ao máximo os planos dos dois.

Veja o trailer de “A Sogra”

Título original: Monster-in-Law

Classificação: 12 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 13 de maio de 2005

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com Carlos Fellip)