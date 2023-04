Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (21/04), às 15h45, o filme "Meu Malvado Favorito”, dirigido por Carlos Sorin e com dublagem brasileira de Leandro Hassum, Marcius Melhem, Luiz Carlos Persy entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Meu Malvado Favorito", Gru quer sempre ser o melhor dos ladrões, e está insatisfeito por não ter conseguido roubar pirâmide de Gizé, algo que Vetor conseguiu. Agora, para dar a volta por cima, ele pretende roubar algo bem maior: a lua. Para isso, ele conta com a ajuda dos minions, seus amigos e ajudantes amarelos, e do doutor Nefario, um velho cientista. Só que para fazer isso, ele precisa primeiro ter em mãos a arma que Vetor usou para roubar a pirâmide, já que ela possui o poder de diminuir tudo o que atinge. Então, Gru arma um plano: encontra as órfãs Margo, Agnes e Edith e as manda para vender biscoitos na porta de Vetor para entrar de penetra.. Só não esperava que, aos poucos, fosse se apegar às irmãs, que as querem como pai.

Veja o trailer de “Meu Malvado Favorito”

Título original: Despicable Me

Classificação: Livre

Duração: 1h35min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Animação

Lançamento: 6 de agosto de 2010

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)