Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (20/09), às 15h25, o filme "A Chefinha", dirigido por Tina Gordon Chism e interpretado por Issa Rae, Justin Hartley, Marsai Martin, Rachel Dretch, Regina Hall e Tone Bell. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A importante magnata da tecnologia Jordan Sanders (Regina Hall) acorda, de repente, em seu corpo de 13 anos (Marsai Martin). A surpresa acontece justamente antes de uma apresentação importante no trabalho e para lidar com a situação ela vai ter que confiar em April (Issa Rae), sua assistente, a única que sabe que ela está presa no seu corpo de adolescente.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Little

Classificação: 12 anos

Duração: 1h49min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2019