Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (16/01)?
O filme "O Bom Filho À Casa Torna" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (16/01), às 15h25, o filme "O Bom Filho À Casa Torna", dirigido por Malcolm D. Lee e interpretado por Martin Lawrence, James Earl Jones, Affion Crockett, entre outros. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse de "O Bom Filho À Casa Torna"?
No filme “O Bom Filho À Casa Torna", após passar dez anos longe, o famoso apresentador de talk show Roscoe Jenkins retorna à sua casa para participar da comemoração das bodas de ouro dos pais. O reencontro, no entanto, não é nada fácil, pois ninguém ali o leva a sério.
Veja o trailer do filme “O Bom Filho À Casa Torna”
Informações do filme “O Bom Filho À Casa Torna”
Título original: Welcome Home Roscoe Jenkins
Duração: 1h54min
Classificação: 12 anos
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero: Comédia
Lançamento: 2008
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
