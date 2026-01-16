Capa Jornal Amazônia
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (16/01)?

O filme "O Bom Filho À Casa Torna" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"O Bom Filho À Casa Torna" é o filme de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (16/01), às 15h25, o filme "O Bom Filho À Casa Torna", dirigido por Malcolm D. Lee e interpretado por Martin Lawrence, James Earl Jones, Affion Crockett, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "O Bom Filho À Casa Torna"?

No filme “O Bom Filho À Casa Torna", após passar dez anos longe, o famoso apresentador de talk show Roscoe Jenkins retorna à sua casa para participar da comemoração das bodas de ouro dos pais. O reencontro, no entanto, não é nada fácil, pois ninguém ali o leva a sério.

Veja o trailer do filme  “O Bom Filho À Casa Torna”

Informações do filme “O Bom Filho À Casa Torna”

Título original: Welcome Home Roscoe Jenkins
Duração: 1h54min
Classificação: 12 anos
Nacionalidade: Estadunidense
Gênero: Comédia
Lançamento: 2008 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

Tv Globo

sessão da tarde

sessão da tarde hoje

filme de hoje
Televisão
.
