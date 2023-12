Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (1)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (01/12), às 15h25, o filme "O Chamado Da Floresta”, dirigido por Chris Sanders e interpretado por Bradley Whitford, Cara Geem, Dan Stevens, Harrison Ford e Omar Sy. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O bondoso cachorro Buck vive tranquilamente com uma família na Califórnia e sua vida muda completamente quando ele é atraído por sequestradores para ser usado como cão de trenó no exótico e selvagem Yukon. No novo lugar, o destino do animal se cruza com o aventureiro John Thornton, um homem corajoso que adora explorar as belezas do território. Novato na equipe de cães puxadores de trenó, não demora para que Buck logo se torne o líder da matilha e encontre seu verdadeiro lugar no mundo.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Call of the Wild

Classificação: 12 anos

Duração: 1h 40m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2020

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)