Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (05/09)?
O filme "Fé de um Campeão" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (05/09), às 15h25, o filme "Fé de um Campeão", dirigido por Andrew Erwin, Jon Erwin e estrelado por Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Fé de um Campeão"?
American Underdog: The Kurt Warner Story é a cinebiografia que acompanha a história de Kurt Warner, ex-jogador da NFL e considerado um dos maiores do futebol americano. MVP da NFL e quarterback do Hall of Fame, Kurt Warner passou de seu emprego em um supermercado para se tornar uma estrela do futebol americano.
Veja o trailer do filme "Fé de um Campeão"
Informações do filme "Fé de um Campeão"
- Título original: American Underdog
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h52min
- Nacionalidade: norte-amerricana
- Gênero: drama, biografia, esporte
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
