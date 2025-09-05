Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (05/09)?

O filme "Fé de um Campeão" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Fé de um Campeão é o filme da Sessão da Tarde de hoje (05/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (05/09), às 15h25, o filme "Fé de um Campeão", dirigido por  Andrew Erwin, Jon Erwin e estrelado por  Zachary Levi, Anna Paquin e Dennis Quaid. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Fé de um Campeão"?

American Underdog: The Kurt Warner Story é a cinebiografia que acompanha a história de Kurt Warner, ex-jogador da NFL e considerado um dos maiores do futebol americano. MVP da NFL e quarterback do Hall of Fame, Kurt Warner passou de seu emprego em um supermercado para se tornar uma estrela do futebol americano.

Veja o trailer do filme "Fé de um Campeão"

Informações do filme "Fé de um Campeão"

  • Título original: American Underdog 
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h52min
  • Nacionalidade: norte-amerricana
  • Gênero: drama, biografia, esporte
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

