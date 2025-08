Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (01/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (01/08), às 15h25, o filme "Velozes & Furiosos 5: Operação Rio", dirigido por Justin Lin e estrelado porDwayne Johnson, Elsa Pataky, Gal Gadot, Joaquim de Almeida, Ludacris, Paul Walker, Sung Kan, . Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Velozes & Furiosos 5: Operação Rio" ?

Em Velozes & Furiosos 5: Operação Rio, Dominic Toretto (Vin Diesel) foi resgatado da prisão por sua irmã Mia (Jordana Brewster) e Brian O'Conner (Paul Walker), que realizam um ousado resgate sobre rodas. Logo em seguida, ele desaparece. Brian e Mia vão até o Rio de Janeiro, onde encontram Vince (Matt Schulze). Ele propõe ao casal o roubo de carros que estão sendo levados em um trem, algo que, segundo ele, será uma operação simples que renderá um bom lucro. Durante a operação, Dominic reaparece e diz à irmã que os planos mudaram. Ela então leva um dos carros a um esconderijo em plena favela carioca, deixando Dominic e Brian enfrentando policiais e bandidos. Ao desmontar o carro, o trio descobre que ele contém um chip com todas as operações ilegais de Hernan Reis (Joaquim de Almeida), incluindo onde guarda o dinheiro arrecadado. É o suficiente para que eles elaborem um plano para roubar a fortuna de Reis, contando com a ajuda de vários amigos.

Veja o trailer do filme "Velozes & Furiosos 5: Operação Rio"

Informações do filme "Velozes & Furiosos 5: Operação Rio"

Título original : Fast Five

: Fast Five Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 2h10min

2h10min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: ação

ação Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)