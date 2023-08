Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (28/08), às 15h25, o filme "Mamãe Saiu De Férias", dirigido por Alessandro Genovessi e interpretado por Diego Peretti, Carla Peterson e Martín Piroyansky, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Mamãe Saiu De Férias"?

No filme “Mamãe Saiu De Férias", Giulia, mãe de três crianças, decide ir viajar sem a família por 10 dias, deixando os filhos com o marido, Carlo, um homem pouco presente que só vive para o trabalho. Sem saber lidar com as crianças e os afazeres domésticos, o marido se vê perdido ao tentar tomar conta de tudo, já que a mãe que fazia tudo.

Veja o trailer de "Mamãe Saiu De Férias"

Informações do filme

Título original: Mamá Se Fue De Viaje

Duração: 1h30min

Nacionalidade: Argentina

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 6 de julho de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)