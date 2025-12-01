Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (01/12)?

O filme "Kong: A Ilha da Caveira" vai ao ar logo após a reprise da edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
"Kong: A Ilha da Caveira" é o filme de hoje (01/12) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/12), às 15h25, o filme "Kong: A Ilha da Caveira", dirigido por Jordan Vogt-Roberts, com Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Kong: A Ilha da Caveira" ?

1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Dois aviões, um americano e outro japonês, são abatidos em pleno combate aéreo. Os pilotos sobrevivem, chegando a uma ilha desconhecida no Pacífico Sul. Lá eles dão continuidade à batalha, sendo surpreendidos pela aparição de um macaco gigante: Kong. Em 1973, Bill Randa (John Goodman) tenta obter junto a um político norte-americano a verba necessária para bancar uma expedição à tal ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas. Após obter a quantia, ele coordena uma expedição que reúne militares, liderados pelo coronel Preston Packard (Samuel L. Jackson), o rastreador James Conrad (Tom Hiddleston) e a fotógrafa Mason Weaver (Brie Larson).

Veja o trailer de "Kong: A Ilha da Caveira"

Informações do filme "Kong: A Ilha da Caveira"

Título original: Kong: Skull Island
Classificação: 10 anos
Duração: 1h59m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Ficção Científica
Lançamento: 2017

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
