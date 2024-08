Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (29/08), às 15h25, o filme "Assassin's Creed", dirigido por Justin Kurzel e interpretado por Michael Fassbender, Marion Cotillard e Jeremy Irons. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Com tecnologia que desbloqueia memória genética presente no DNA, Cal Lynch (Michael Fassbender) viaja para a Espanha do século XV e vive as experiências de Aguilar de Nerha, um parente distante que era membro da Ordem dos Assassinos. Essa sociedade secreta lutava contra os Templários para proteger a liberdade. Transformado pelo que vivenciou, Cal volta aos dias atuais com conhecimento e habilidades físicas necessários para combater organizações opressivas.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Assassin's Creed

Classificação: 12 anos

Duração: 1h55min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Aventura

Lançamento: 2016