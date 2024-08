Pedro Urizzi faz estreia internacional no filme ‘Meu Amigo Pinguim’

O ator Pedro Urizzi estreou no cinema internacional com o filme "Meu Amigo Pinguim”, dirigido por David Schurmann. O longa, com lançamento ocorreu no último dia 16 de agosto nos Estados Unidos e, será realizado no dia 12 de setembro no Brasil, distribuído pela Paris Filmes.

No filme, Urizzi interpreta a versão jovem do protagonista, vivido por Jean Reno. A trama acompanha a relação entre um pescador solitário e um pinguim, encontrado à deriva no oceano. O personagem de Urizzi, João jovem, é casado com Maria (Amanda Magalhães) e pai de um menino de 11 anos, interpretado por Juan José Guarnica.

As filmagens ocorreram entre setembro e outubro de 2022, principalmente em Ubatuba, São Paulo. Urizzi destaca o desafio de atuar em cenas no mar, onde uma estrutura foi montada na praia para simular ondas.

Pedro Urizzi comentou sobre a preparação para o papel, destacando que o diretor David Schurmann lhe pediu para estudar os filmes de Jean Reno, buscando capturar o estilo do ator. Urizzi ressaltou a dificuldade em replicar o estilo mais contido de Reno, que exige economia nos gestos e movimentos, mas sem perder a intensidade necessária para o personagem.

O filme "Meu Amigo Pinguim" é o terceiro trabalho conjunto entre Urizzi e Schurmann, consolidando uma parceria que começou em 2011, com o longa "Desaparecidos". Além do elenco principal, o filme conta com a participação de pinguins treinados para atuar em diversas cenas.