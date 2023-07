Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (27)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (27/07), às 15h25, o filme "Shrek 2", dirigido por Andrew Adamson, Conrad Vernon, Kelly Asbury e interpretado por Mike Myers,Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, Rupert Everett,, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Shrek 2", Shrek e a Princesa Fiona vivem felizes no pântano após se casarem. Ao retornarem da lua de mel, Fiona recebe uma carta dos pais convidando-a para um jantar no palácio real, para conhecerem o homem que teria salvo sua filha da torre protegida por uma feroz dragoa. Não sabendo que ele é um ogro - e muito menos ela também - os pais dela ficam ansiosos para a chegada dos dois, convocando todos os moradores para a recepção. A muito custo Fiona consegue convencer Shrek a ir visitá-los, tendo ainda a companhia do Burro. Porém os problemas começam quando os pais de Fiona descobrem que ela não se casou com o Príncipe (Rupert Everett), a quem havia sido prometida, e enviam o Gato de Botas para separá-los.

Informações do filme

Título original: Shrek 2

Duração: 1h32min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Norte-Americano

Gênero: Animação, Aventura, Comédia, Família

Lançamento: 18 de junho de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)