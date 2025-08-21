Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (21/08)?
O filme "Mais que Especiais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (21/08), às 15h25, o filme "Mais que Especiais", dirigido por e estrelado por Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent .Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Mais que Especiais"?
Mais que Especiais é a história de dois homens que dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Sendo responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinarem a jovens vindos de locais carentes que foram recusados por outras instituições. A grandes parceria entre os dois amigos e sua dedicação mostram uma realidade emocionante, fora dos padrões tradicionais.
Veja o trailer do filme "Mais que Especiais"
Informações do filme "Mais que Especiais"
- Título original: The Specials
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h54min
- Nacionalidade: belga
- Gênero: drama, comédia
- Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
