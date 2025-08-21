Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (21/08)?

O filme "Mais que Especiais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
Mais que Especiais é o filme de hoje (21/08) da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (21/08), às 15h25, o filme "Mais que Especiais", dirigido por  e estrelado por Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent .Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Mais que Especiais"?

Mais que Especiais é a história de dois homens que dedicam suas vidas a crianças e adolescentes com autismo. Sendo responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos, eles têm a função de ensinarem a jovens vindos de locais carentes que foram recusados por outras instituições. A grandes parceria entre os dois amigos e sua dedicação mostram uma realidade emocionante, fora dos padrões tradicionais.

Veja o trailer do filme "Mais que Especiais"

Informações do filme "Mais que Especiais"

  • Título original: The Specials
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h54min
  • Nacionalidade: belga
  • Gênero: drama, comédia
  • Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

