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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (09/04)?

O filme "2 Corações" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

" 2 Corações" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (09/04), às 15h25, o filme "2 Corações", dirigido por Lance Hool e interpretado por Radha Mitchell, Jacob Elordi, Kari Matchett. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "2 Corações"?

Em 2 Corações, o destino fez com que Leslie (Radha Mitchell) e Jorge (Adan Canto) se conhecessem em um voo de avião. Anos depois, o jovem estudante Chris (Jacob Elordi) se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam (Tiera Skovbye). Um elo inquebrável, então, muda a vida dessas pessoas para sempre. Baseado em uma história real.

Veja o trailer do filme "2 Corações"

Informações do filme "2 Corações"

  • Título original: 2 Hearts
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h40min
  • Nacionalidade: Estadunidense
  • Gênero: Drama, Romance
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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