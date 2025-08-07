Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (07/08)?

O filme "Tomb Raider:A Origem" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Tomb Raider: A Origem" é o filme de hoje, quinta-feira (07/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (07/08), às 15h25, o filme "Tomb Raider:A Origem", dirigido por Roar Uthaug e estrelado por Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins . Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Tomb Raider:A Origem"?

Tomb Raider: A Origem acompanha Lara Croft (Alicia Vikander) que aos 21 anos ganha a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido (Dominic West) há sete anos. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.

Veja o trailer do filme "Tomb Raider:A Origem"

Informações do filme "Tomb Raider:A Origem"

  • Título original: Tomb Raider
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h58min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: ação,fantasia
  • Lançamento: 2018

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

.
