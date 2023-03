Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (22/03), às 15h40, o filme "Coincidências do Amor", dirigido por Josh Gordon, Will Speck e estrelado por Jennifer Aniston, Jason Bateman, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Coincidências do Amor”, Kate (Jennifer Aniston) é uma mulher determinada, bem-sucedida, e um de seus maiores sonhos é se tornar mãe. Por alguns problemas com parceiros, ela adere a inseminação artificial e faz uma festa para comemorar a conquista da doação. Nessa celebração, Wally (Jason Bateman), seu melhor amigo, é um neurótico que discorda da ideia, e muda o rumo de suas vidas com uma decisão. Sete anos depois, eles se reencontram e Wally conhece Sebastian, o filho de Kate, e cria uma relação amigável com o menino.

Veja o trailer de “Coincidências do Amor”

Título original: The Switch

Duração: 1h42min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia

Lançamento: 17 de setembro de 2010

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)