Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (22/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (22/07), às 15h25, o filme "O Clube dos Milagres", dirigido por Thaddeus O'Sullivan e interpretado por Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “O Clube dos Milagres"?

O Clube dos Milagres segue Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey), três amigas de uma comunidade operária de Dublin que sonham em viajar até Lourdes, na França, cidade conhecida por realizar milagres. Quando elas finalmente conseguem a oportunidade de fazer a viagem, Chrissie (Laura Linney), amiga de infância que retorna dos Estados Unidos para o funeral da mãe, traz consigo muitos sentimentos negativos e muda os planos do grupo. Nessa trajetória, as quatro mulheres encaram o passado para fortalecer os laços de amizade e descobrem que os maiores milagres podem acontecer no lugar que jamais esperavam.

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Veja o trailer do filme "O Clube dos Milagres"

Informações do filme “O Clube dos Milagres"

Título original: The Miracle Club

Classificação: 12 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: Drama, família

Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)