Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (22/07)?

O filme "O Clube dos Milagres" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"O Clube dos Milagres" (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (22/07), às 15h25, o filme "O Clube dos Milagres", dirigido por Thaddeus O'Sullivan e interpretado por Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “O Clube dos Milagres"?

O Clube dos Milagres segue Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey), três amigas de uma comunidade operária de Dublin que sonham em viajar até Lourdes, na França, cidade conhecida por realizar milagres. Quando elas finalmente conseguem a oportunidade de fazer a viagem, Chrissie (Laura Linney), amiga de infância que retorna dos Estados Unidos para o funeral da mãe, traz consigo muitos sentimentos negativos e muda os planos do grupo. Nessa trajetória, as quatro mulheres encaram o passado para fortalecer os laços de amizade e descobrem que os maiores milagres podem acontecer no lugar que jamais esperavam.

VEJA MAIS

image Alane Dias estreia no cinema em filme nacional previsto para 2026
Ex-BBB integra o elenco de “O Verão da Lata”, filme inspirado em episódio real ocorrido no litoral brasileiro em 1987


image Filme dos Vingadores: Doutor Destino ganha novo trailer; assista
Prévia marca estreia do vilão no MCU e a chegada do Quarteto Fantástico e X-Men

Veja o trailer do filme "O Clube dos Milagres"

Informações do filme “O Clube dos Milagres"

Título original: The Miracle Club
Classificação: 12 anos
Duração: 1h30min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: Drama, família
Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

'QUEM AMA CUIDA'

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense em novela das nove e repercute nas redes

O trecho foi compartilhado nas redes sociais da emissora na última quarta-feira (22)

23.07.26 11h01

TELEVISÃO

Vai ter novela hoje? Globo altera programação por causa de Brasil x Haiti na Copa; confira

A expectativa é de que o jogo entre Brasil e Haiti tenha alta audiência

19.06.26 10h40

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música

Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

09.06.26 8h00

VEM AÍ?

Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

22.05.26 18h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Moda streetwear, brechós e futebol: camisas de Remo e Paysandu ganham as ruas de Belém

Peças que antes eram usadas apenas nos estádio e nas periferias ganharam espaço na moda urbana, impulsionadas pelo crescimento dos brechós, do colecionismo e da valorização da identidade paraense

25.07.26 8h00

NEGOCIARAM O INEGOCIÁVEL?

Saiba qual condição Vini Jr teria imposto para voltar a namorar com Virginia

Suposto acordo entre o casal teria sido feito durante a reconciliação; Virginia Fonseca e Vini Jr. não confirmaram a informação

25.07.26 0h19

NOVELA

VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense pela segunda vez em 'Quem Ama Cuida'

Atriz repetiu a expressão "égua" em cena da noverla e uso da gíria voltou a repercutir entre os paraenses

24.07.26 21h50

VEJA COMO AJUDAR

Autor paraense transforma leitores em apoiadores para levar romance à Bienal do Livro

Campanha pretende arrecadar R$ 4 mil para despesas com passagens, transporte e hospedagem

25.07.26 8h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda