'Que dia': Shakira revela bastidores da final da Copa em cliques com famosos

A cantora foi uma das atrações principais do espetáculo realizado no intervalo da decisão

Shakira abriu nesta segunda-feira, 20, seu álbum de fotos dos bastidores de sua participação na final da Copa do Mundo de futebol. A cantora mostrou momentos de entusiasmo ao lado de personalidades que acompanharam a partida entre Argentina e Espanha, como o grupo sul-coreano BTS, o casal Beyoncé e Jay-Z, os atores Tom Cruise, Kevin Hart e Anya Taylor-Joy e o ex-jogador de futebol David Beckham.

A cantora colombiana expressou sua alegria e gratidão pelo apoio recebido. Ela destacou a presença de diversas personalidades e o carinho dos fãs no evento.

Em suas redes sociais, Shakira celebrou o momento especial. "Que dia ontem! Encontrar tantas pessoas que admiro e respeito, e receber tanto amor de todos vocês! Além disso, viva a Colômbia neste dia e sempre!", escreveu a artista.

Shakira brilha no show do intervalo

Shakira foi uma das atrações principais do espetáculo realizado no intervalo da decisão. Este foi o primeiro show desse tipo em uma final de Copa do Mundo de futebol. Durante a apresentação, a cantora interpretou "Dai Dai", a canção oficial do Mundial de 2026.

O espetáculo de intervalo também contou com apresentações de Madonna, BTS, Justin Bieber e Coldplay.

Filhos de Shakira e Piqué cantam "Dai Dai"

Outro momento que chamou a atenção aconteceu nas arquibancadas. Os filhos de Shakira com o ex-marido Gerard Piqué apareceram cantando "Dai Dai" ao lado do pai. Eles acompanhavam o show da cantora.

As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais. O flagrante repercutiu entre os fãs da artista, gerando grande engajamento.

O sucesso global de "Dai Dai"

Lançada em 14 de maio, "Dai Dai" alcançou o primeiro lugar no ranking global do Spotify. A música consolidou Shakira entre as artistas mais ouvidas da plataforma nas últimas semanas.

Criada como música oficial da Copa do Mundo de 2026, a faixa foi feita em apoio ao Fundo de Educação Global Citizen da Fifa. A canção reúne influências da música latina, do pop e do afrobeat nigeriano.