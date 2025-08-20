Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (20/08)?

O filme "Megan Leavey" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Megan Leavey é o filme de hoje (20/08) da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (20/08), às 15h25, o filme "Megan Leavey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite e estrelado por Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton . Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Megan Leavey"?

A agente da marinha americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

Veja o trailer do filme "Megan Leavey"

Informações do filme "Megan Leavey"

  • Título original: Megan Leavey
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h44min
  • Nacionalidade: norte-amerricana
  • Gênero: drama, biografia
  • Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

