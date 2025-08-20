Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (20/08)?
O filme "Megan Leavey" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (20/08), às 15h25, o filme "Megan Leavey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite e estrelado por Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton . Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Megan Leavey"?
A agente da marinha americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. Mas Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, no entanto, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.
Veja o trailer do filme "Megan Leavey"
Informações do filme "Megan Leavey"
- Título original: Megan Leavey
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h44min
- Nacionalidade: norte-amerricana
- Gênero: drama, biografia
- Lançamento: 2017
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
