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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (20/05)?

O filme ''No Olho do Tornado" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"No Olho do Tornado" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (20/05), às 15h25, o filme "No Olho do Tornado", dirigido por Steven Quale e estrelado por Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Max Deacon, Matt Walsh, Nathan Kress. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "No Olho do Tornado" ?

Um grupo de cientistas caçadores de tempestades liderado pelo ambicioso Pete (Matt Walsh) contrata a cautelosa meteorologista Allison Stone (Sarah Wayne Callies) para ajudar na aventura; o comportado adolescente Donnie Morris (Max Deacon), que resolve faltar a própria cerimônia de formatura para ajudar Kaitlyn (Alycia Debnam-Carey), por quem é apaixonado, em um projeto escolar – por sugestão do irmão fanfarrão Trey (Nathan Kress) – e a dupla acaba soterrada em uma antiga fábrica, de onde o pai dos meninos, Gary (Richard Armitage) tentará resgatá-los; uma dupla de bobalhões que faz de tudo para ficar famosa no YouTube. Esses são os personagens centrais que terão de enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.

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Veja o trailer do filme "No Olho do Tornado

Informações do filme "No Olho do Tornado"

  • Título original:  Into the Storm
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h29min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: ação, suspense
  • Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

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