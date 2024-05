Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/05), às 15h25, o filme "Esposa de Mentirinha", dirigido por Dennis Dugan e interpretado por Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson, Brooklyn Decker e Bailee Madison. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O casamento do cirurgião plástico Danny Maccabee (Adam Sandler) não deu certo. Carente, ele vive de namoricos e relações superficiais, até conhecer Palmer (Brooklyn Decker). Danny e Palmer se apaixonam, mas ele pisa na bola quando inventa que é casado com Katherine (Jennifer Aniston), sua amiga e mãe solteira de duas crianças, e que está prestes a se separar. Agora, Danny precisa sustentar a mentira inventada para conquistar seu grande amor.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Just Go With It

Classificação: 12 anos

Duração: 1h57min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2011