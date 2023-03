Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (01)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (01/03), às 15h35, o filme "Pulando a Vassoura", dirigido por Salim Akil e estrelado por Paula Patton, Laz Alonso, Angela Bassett, Loretta Devine, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Pulando a Vassoura”, Sabrina Watson (Paula Patton) e Jason Taylor (Laz Alonso) se conheceram por acaso e acabaram desenvolvendo uma paixão. O "problema" é que ele vem de uma família mais humilde, já ela, pertence à uma classe social mais alta. Só que esse amor é tão grande que nem mesmo a resistência das mães de ambos, a senhora Watson (Angela Bassett) e a senhora Taylor (Loretta Devine), que não apoiam muito a ideia dos dois juntos, é capaz de separar o casal. No dia do casamento, às famílias “bem” diferentes se veem reunidas num local super chique para celebração do amor de Sabrina e Jason.

Veja o trailer de “Pulando a Vassoura"

Duração: 1h53min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 6 de maio de 2011

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)